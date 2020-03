C’è il primo caso di positività al coronavirus nel Barcellona. Come riportato da Gianluca Di Marzio, Ramon Canal, responsabile sanitario del club catalano, è risultato positivo al tampone ed è attualmente ricoverato in ospedale insieme al capo dei servizi medici della sezione di pallamano Josep Antoni Gutierrez, positivo al pari di Canal. I calciatori blaugrana, intanto, continuano a stare in isolamento nelle loro abitazioni.