Primo calciatore positivo al Coronavirus anche in Giappone. Stando a quanto riferito da “Calcioweb.eu”, il calciatore in questione è Gotoku Sakai, 28enne laterale sinistro della nazionale. Gioca nel Vissel Kobe ed è un compagno di squadra di Andres Iniesta. Sakai stava male da mercoledì scorso,era quindi stato dispensato dagli allenamenti e gli era stato fatto il tampone, che ora è risultato positivo. Il Vissel Kobe non ha voluto confermare se ci siano altri casi di positività in seno alla squadra.