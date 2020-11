Arriva il primo decesso per Coronavirus a Terrasini, si tratta di una donna di 71 anni deceduta all’ospedale di Partinico.

Secondo quanto riporta “Palermo Today” il sindaco di Terrasini, Giosuè Maniaci, per fronteggiare l’emergenza Covid-19 ha chiuso le scuole dell’obbligo fino al 30 novembre.





Di seguito le sue parole pubblicate nella sua pagina ufficiale Facebook:

“Chiudere le scuole è una decisione sofferta ma al momento necessaria per permettere il raffreddamento della situazione epidemiologica, per permettere all’Asp di riprendere il controllo della situazione sanitaria nel nostro paese. E’ un periodo sicuramente pesante e impegnativo per tutti – ha concluso Maniaci rivolgendosi ai suoi concittadini – ma questo paese ha sempre dimostrato responsabilità e solidarietà! Ne usciremo!”.