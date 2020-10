“Sui mezzi pubblici ognuno di noi è chiamato ad adottare un nuovo galateo. La responsabilità è collettiva: quando saliamo su un autobus, in metro o su un treno dobbiamo considerarci tutti malati Covid-19. La mascherina deve diventare la nostra cintura di sicurezza”.

Lo ha detto Fabrizio Pregliasco, virologo e direttore sanitario ospedale Galeazzi di Milano, all’HuffPost. Per l’esperto “la mascherina viene indossata appena saliti sui mezzi per poi essere tolta nel corso del viaggio. È auspicabile anche se triste dire che, in questa situazione, le disposizioni stringenti e le sanzioni devono essere applicate. Quando siamo sui mezzi dobbiamo evitare di parlare, poiché farlo aumenta è le possibilità di diffusione del virus attraverso le goccioline. Non bisogna dimenticare l’igiene delle mani: questo è un aspetto che non viene abbastanza sottolineato, molti dimenticano che toccare del materiale contaminato non è un’evenienza impossibile. Dobbiamo perciò premurarci di sanificare le mani in maniera sistematica”.