Intervistato da “Adnkronos” il virologo Fabrizio Pregliasco, si è espresso sul “galateo delle vacanze”.

Ecco quanto dichiarato:

“Le vacanze? Io non le farei. E’ un terno al lotto individuare una metodologia che non sia quella di non andarci per schivare il rischio. E’ necessario mantenere un’attenzione continua a quel galateo dei comportamenti che, lo sappiamo tutti, quando siamo in vacanza si abbassa senza rendersene conto. Noi – sottolinea – lo vediamo anche in medicina del turismo: in vacanza si ha la percezione che le malattie vadano in vacanza e si fanno cose che normalmente, in termini di rischio, anche a livello di rischio alimentare per non parlare delle malattie a trasmissione sessuale, non si farebbero. C’è un abbassamento della soglia di attenzione e dell’igiene complessiva, che invece quest’anno in particolare – avverte – andrebbe preservata”.

Ma, in termini pratici, vediamo come prepararsi. “Intanto prima del viaggio consiglierei di fare un’assicurazione per quarantene e guai vari, evitando così di fare la fine di chi è rimasto in giro per l’Europa. Questo – ammonisce Pregliasco – come minimo. E la consiglierei anche a chi sceglie mete italiane”. Per spostarsi, poi, “meglio i mezzi propri che i mezzi di trasporto, soprattutto per i fragili e gli anziani”. Gli aerei? “Sono sicuri, ma c’è sempre il rischio, come è successo a un mio amico di recente – racconta il virologo – di trovarsi con un positivo a bordo e di dover poi, in quanto contatto stretto, passare le vacanze in quarantena”.