L’edizione odierna de “Il Giornale” riporta le dichiarazioni di Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell’Irccs Galeazzi e virologo dell’università degli Studi di Milano:

«Il rischio è che la politica sia tentata di sdrammatizzare la situazione come successo in estate, per rilanciare l’economia».





«Questo non deve assolutamente succedere. Adesso bisogna organizzarsi per la terza ondata di Covid-19 che arriverà a febbraio».