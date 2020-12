Nel corso di un’intervista a Sky TG24, Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università degli studi di Milano e direttore sanitario dell’ospedale Galeazzi del capoluogo lombardo, ha parlato degli ultimi sviluppi dell’epidemia di Covid-19 in Italia (segui la DIRETTA di Sky TG24). “Non si può scaricare sul cittadino la difficoltà che sta dietro alla necessaria chiusura e alle restrizioni. È ovvio che in alcuni casi i cittadini abbiano esagerato e forse il bisogno di andare tutti in centro a Milano, Roma o nelle altre città proprio non c’era. È chiaro che non esiste un manuale di gestione della pandemia: ogni stato sta cercando soluzioni diverse rispetto a un principio che è base, cioè quello che in questa situazione epidemiologica ogni contatto interumano deve essere considerato un rischio di infezione”.

Pregliasco sottolinea che il rischio di contagio entrando in contatto con una persona è basso, tuttavia “dal punto di vista statistico, più contatti hai durante il giorno e più puoi inciampare, sfortunatamente, in un caso che può essere addirittura asintomatico o paucisintomatico” e dunque difficilmente individuabile. “La maggior parte dei casi si verifica in famiglia, dove si abbassano le difese e l’attenzione nei confronti del distanziamento”, sottolinea l’esperto.





Durante il suo intervento a Timeline, su Sky TG24, Pregliasco ha spiegato che “guardando alla casistica” un pranzo domenicale in famiglia è più rischioso in una passeggiata nelle vie dello shopping. “Per questo si erano già immaginate diverse restrizioni agli spostamenti, per sfavorire questa modalità dello stare insieme. Tant’è che, in questo manuale, tutto in costruzione, delle procedure di controllo, si era detto che potesse essere meglio tenere aperti i ristoranti perché lì c’è un protocollo e un’attenzione maggiore rispetto alle case, dove si abbassano le difese tra conviventi e parenti”, ha aggiunto il virologo.