“Chi era alla discoteca le Indie la notte di Ferragosto deve fare il tampone”. C’è un nuovo allarme per un possibile focolaio in discoteca: negli ultimi giorni, infatti, è stato riscontrato un certo numero di positività in persone che presentavano sintomi da Covid che hanno partecipato alla serata del 15 agosto alla discoteca “Le Indie” di Cervia.

Anche se l’indagine epidemiologica non consente di affermare con assoluta certezza che la circostanza in cui si sono verificati i contagi sia proprio quella serata, l’Ausl Romagna invita le persone che erano presenti a quella serata, a fare un tampone gratuito, per capire meglio la circostanza.