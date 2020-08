Di seguito la nota del club siciliano: Tegola in casa Città di Sant’Agata. Un tesserato biancoazzurro è risultato positivo al Covid 19. L’atleta non mostra alcun sintomo, sta bene ed ovviamente è in quarantena.

Nel tardo pomeriggio di oggi, appena il sindaco Bruno Mancuso ha comunicato la notizia alla Società, la stessa ha immediatamente sospeso l’attività.

Il calciatore si è allenato con il gruppo solo lunedì pomeriggio, perchè nei successivi due giorni dopo aver fatto il tampone è rimasto in isolamento. Appresa la notizia, il Presidente Antonio Ortoleva si è subito attivato, ha disposto l’isolamento della squadra e nella mattinata di domani consegnerà all’A.S.P. l’elenco dei calciatori, staff tecnico e medico che sono stati a contatto con il ragazzo risultato positivo.