Nelle ultime ore, il tecnico del Verbania Luca Porcu è risultato positivo al COVID-19, dopo essersi sottoposto agli appositi esami clinici, svolti una volta accusato i sintomi classici di infezione da Coronavirus. Ecco qui di seguito il comunicato del club.

“Il peggio è passato, ora sto meglio». È direttamente Mister Luca Porcu a rassicurarci sulle sue condizioni di salute dopo che è risultato positivo al tampone effettuato lo scorso fine settimana, in seguito ad un intenso malessere che lo aveva bloccato a letto con febbre alta. Mister Porcu è attualmente ricoverato in Ospedale, ma le sue condizioni sono in netto miglioramento. Il Medico Sociale, Dott. Giovanni Ferrara, informa che i tesserati che sono venuti a contatto con Mister Porcu sono monitorati quotidianamente dal servizio di Igiene Pubblica delle proprie ASL di appartenenza. Tutto il Verbania Calcio desidera dimostrare il suo affetto e la sua vicinanza a Mister Porcu, esprimendogli pubblicamente gli auguri di pronta guarigione”.