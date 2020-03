L’emergenza Coronavirus continua in Italia e nel mondo, c’è un altro caso illustre nel mondo del calcio. Infatti è risultato positivo al Covid-19 il presidente del Gremio, Romildo Bolzan. A comunicarlo è il sito ufficiale del club con una nota:

“Il Grêmio ha reso noto che anche il presidente del consiglio di amministrazione Romildo Bolzan è stato sottoposto nelle ultime ore al test di rilevazione Covid-19, ottenendo un risultato positivo. E’ in buona salute, asintomatico e in isolamento residenziale. Seguendo le raccomandazioni mediche e il protocollo delle agenzie di sanità pubblica, Romildo Bolzan rimarrà in quarantena”.