Altri due agenti positivi nel comando della polizia municipale di via Dogali a Passo di Rigano a Palermo.

La notizia, secondo quanto riporta “Gds.it”, è stato comunicata dallo stesso Comune di Palermo.





I due lavorano alla sezione amministrativa della polizia municipale. Intanto è stata disposta la sanificazione dei locali che dovrà essere eseguita nel fine settimana. All’inizio del mese due agenti erano risultati positivi nello stesso comando dopo aver effettuato il test sierologico. Uno si trovava in servizio presso la segreteria del personale, l’altro presso l’ufficio notifiche sempre in via Dogali.