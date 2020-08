Si registra un altro caso di positività al coronavirus che, questa volta colpisce una bimba di appena due anni.



Stamattina dal laboratorio di Microbiologia dell’ospedale di Catanzaro è arrivata, come riporta “Gazzettadelsud.it” la conferma della positività di una bambina di due anni, ricoverata dal giorno di Ferragosto all’Ospedale San Giovanni di Dio a Crotone per altre cause, ed una sintomatologia che non è quella del coronavirus.



Le operazioni di tracciamento contatti e dei parenti della piccola che risiede con la famiglia a San Mauro Marchesato, sono già iniziati, per scongiurare l’insorgere di un nuovo focolaio di coronavirus.