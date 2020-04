Come riporta “PalermoToday” dalla Polizia arriva un gesto di solidarietà verso l’ospedale Cervello di Palermo. E’ stato consegnato ventilatore all’ospedale. Il macchinario è stato acquistato grazie alla somma raccolta spontaneamente dal personale in servizio presso l’XI reparto mobile, unita ad altre donazioni a favore del nosocomio. La responsabile del Pronto Soccorso: “Negli anni c’è sempre stata grande collaborazione, questo gesto ci rende felici come professionisti e come persone”.