Come riportato da “TgCom” una pizzeria regolarmente aperta come se non ci fosse l’emergenza Coronavirus. Lo ha scoperto dalla guardia di finanza a Rezzato, in provincia di Brescia. Il titolare, di nazionalità tunisina, è stato multato e il locale chiuso. Ora rischia però la sospensione della licenza che scatterebbe ad emergenza covid finita. All’interno della pizzeria era presente inoltre un dipendente che è risultato senza contratto.