Paura sul bus a Roma, dove un passeggera ha aggredito l’autista, reo di aver chiesto alla donna di indossare la mascherina. Secondo quanto riporta “Il Messaggero” dopo i continui richiami dell’autista, la donna di origine nigeriana ha distrutto il plexiglass e ha danneggiato il volante del mezzo, come se non bastasse si è avventata sull’uomo, che fortunatamente non ha avuto gravi conseguenze. La donna è stata denunciata.