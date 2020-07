Paura a Nicosia, dove ci sono circa 90 persone in quarantena dopo che una donna che ha partecipato a un matrimonio è risultata positiva al Coronavirus. Secondo quanto riporta “La Repubblica” i 90 invitati sono tutti in isolamento, l’allarme è scattato quando uno degli invitati è tornato in Germania manifestando alcuni sintomi del Coronavirus. I sintomi si sarebbero aggravati e al momento è ricoverato. La donna invece risulta asintomatica ed è ricoverata nell’ospedale di Catania.