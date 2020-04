Succede a Marano, così come riporta un comunicato di Radio Crc, che ha intervistato il padre nell’ambito del programma Barba e Capelli, condotto da Corrado Gabriele. Un bambino di sei anni, in passato ammalato di tumore, reduce da lunga chemioterapia, chiuso in casa con i sintomi del Covid-19, attende dal 17 aprile il risultato del tampone ma nessuno dà notizie alla famiglia. La famiglia – padre, madre, due figli – è in isolamento volontario dal 5 aprile. In quel giorno, infatti, comparvero i primi sintomi ai due genitori: febbre, tosse, dispnea. Dopo qualche giorno di cure come una normale influenza, i due, insistendo, riescono a ottenere un tampone. Sei giorni di attesa e arriva il responso: entrambi negativi.

Ma nel frattempo i sintomi non se ne vanno e si ammalano anche i figli: stessi problemi, in particolare per il piccolo di sei anni, già reduce da una lunga malattia. Saturazione a 95, febbre a 38. I due genitori ottengono un tampone anche per loro. Lo fanno il 17 aprile ma ad oggi nessuna risposta. Nessuna diagnosi, quindi nessuna terapia. I sintomi, per fortuna, stanno regredendo da soli. Ma resta la preoccupazione per il bambino e lo sconcerto per l’intera vicenda.