Sono 6 i sanitari e 2 le pazienti risultati positivi al coronavirus nel corso dei controlli all’ospedale Umberto I di Siracusa dopo il caso della donna incinta Covid positiva al secondo tampone a distanza di una settimana dai primi che erano risultati tutti negativi.

Gli operatori sanitari, come riporta “Gds.it” in una nota, sono asintomatici mentre le pazienti sono state dimesse e adesso si trovano in isolamento domiciliare.





La donna, presentatasi la scorsa settimana al Pronto soccorso ostetrico, era stata assistita per il parto in urgenza dal personale sanitario senza però riferire che il marito proveniva da una località ad alto rischio.