L’emergenza Coronavirus non si è fatta sentire per i paperoni milionari, infatti sono sempre più ricchi. Un rapporto dell’Institute for Policy Studies evidenzia che 34 delle 170 persone più facoltose d’America hanno aumentato le proprie fortune di decine di milioni di dollari tra l’1 gennaio e il 10 aprile. In testa c’è Jeff Bezos, proprietario di Amazon che ha incrementato le sue ricchezze di almeno 25 miliardi di dollari. Nel podio ci sono Elon Musk, Ceo di Tesla e l’ex moglie di Bezos, MacKenzie, che con il divorzio ha ottenuto circa 8,6 miliardi di euro.