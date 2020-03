La “domenica del pianto”. Così Papa Francesco nella messa in Santa Marta trasmessa in streaming ha definito la giornata di oggi vissuta da tutti nel pieno dell’emergenza Coronavirus. “Penso a tanta gente che piange, gente isolata, in quarantena, gli anziani soli, i ricoverati, le persone nelle terapie intensive, genitori che vedono che non c’è lo stipendio – ricorda il Pontefice – e non ce la faranno a dare da mangiare ai figli”.