Secondo quanto riportato da “Repubblica”, la Fase 2 di allentamento del lockdown scatta dal 4 maggio ma la fine di alcune restrizioni più severe che erano state decise a livello regionale ha già consentito qualche passeggiata in più verso le librerie e qualche corsetta più prolungata. Palermo in un caldo pomeriggio di sabato spazzato dallo scirocco vive l’attesa per l’inizio della ripartenza fra speranze e timori. Con un timido inizio verso una certa “normalità”.