“Repubblica.it” si sofferma su Hafiza, donna di 35 anni contagiata dal Coronavirus che si è risvegliata all’ospedale Villa Sofia-Cervello. La donna era partita a fine maggio da Londra, dove si trovava per lavoro. Arrivata a Palermo in stato di gravidanza avanzato, si è sentita male a causa di febbre e problemi di respirazione. Adesso si è risvegliata e ha chiesto subito notizie della sua bimba, ricoverata in un ospedale di Taormina.