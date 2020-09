Salgono a quattro i dipendenti della Rap risultati positivi al Coronavirus. Lo comunica Giuseppe Norata, il presidente della società che gestisce la raccolta dei rifiuti a Palermo.

“Abbiamo avuto la comunicazione dall’azienda sanitaria che sono quattro i dipendenti positivi, due sono capi area – dice Norata – questo ha scatenato un po’ di fibrillazione all’interno della società. Con il nostro medico competente abbiamo attivato le convenzioni: con il Buccheri La Ferla per i tamponi e una con il laboratorio d’analisi per i test sierologici. Oggi già in 15 siamo stati sottoposti al tampone e 50 dipendenti al sierologico. La città di Palermo non può permettersi défaillance. Stiamo cercando di gestire le paure dei lavoratori e gestire al meglio questa emergenza sanitaria”.