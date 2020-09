La polizia, secondo quanto riporta “Gds.it”, ha chiuso per cinque giorni il pub “Le Candele” di via Faraone a Palermo.

Gli agenti lo scorso 19 settembre hanno fermato uno spettacolo musicale con una band, pubblicizzato sui social, al quale erano presenti circa 200 persone, la quasi totalità delle quali non indossava la mascherina, così come previsto dalla normativa per il contenimento del contagio da covid-19.