Continua l’emergenza Coronavirus a Palermo, infatti sono risultate positive altre 2 persone. Secondo quanto riporta “Gds.it” ad aver contratto il virus ci sarebbe un dipendente della Rap, che non si sentiva bene da diversi giorni. Un altro caso di coronavirus è quello della donna che lavorava nel Call Center Abramo che è risultata positiva. L’azienda ha chiuso per sanificazione, e anche la Rap sta facendo sanificazione e test sierologici per tutti i dipendenti.