Nuova protesta a Palermo per le misure restrittive anticoronavirus sulla palestra. Infatti secondo quanto riporta “La Sicilia” è stato autorizzato il flashmob a Piazza Pretoria , in più è stata indetta una fiaccolata in Piazza Verdi.

Ad organizzare l’evento è Eros Di Maio, titolare di una palestra impegnato nei prossimi gior ni in diverse manifestazioni di piazza. Di seguito le sue parole: “Ci presenteremo simbolicamente in tuta perchè ci hanno tolto il diritto a praticare sport. La manifestazione è aperta a tutti ed è autorizzata. L’appuntamento, per chi vorrà partecipare, è in piazza Pretoria. Dobbiamo continuare a far sentire la nostra voce per dire no a queste limitazioni insensate. Durante le festività in centro vi erano assembramenti ovunque. Ma quindi il pericolo sono le palestre e i luoghi di cultura? E’ ridicolo”





Mentre per la fiaccolata a Piazza Verdi ci ha pensato Giovanni Siragusa, portavoce dell’Ambulatorio Popolare Centro Storico, queste le sue dichiarazioni: “Se riconosciamo il diritto alla salute come irrinunciabile per tutti, questo modello va profondamente rivisto. Bisogna riportare la sanità nei territori. Abbiamo bisogno di una sanità territoriale al servizio delle comunità, con presidi sanitari in ogni quartiere e medici specializzati nelle scuole. Invitiamo le istituzioni, le associazioni e chiunque voglia aderire a partecipare alla fiaccolata indetta per il 6 Novembre, alle 18.00, al teatro Massimo”.