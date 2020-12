Nell’ultimo mese sono in calo i positivi al Coronavirus in provincia di Palermo. I dati dell’ufficio statistica del Comune, basati sulle comunicazioni dell’Asp, indicano un miglioramento per quanto riguarda il numero delle persone attualmente contagiate sul territorio.

LA SITUAZIONE CONTAGI COMUNE PER COMUNE





Il 26 novembre l’intera provincia di Palermo contava 11.117 persone positive al virus. Un mese dopo, il 26 dicembre, i contagiati sono 10.685 dopo aver toccato un picco di 12.697 all’inizio del mese. In città invece si torna sotto la soglia dei 9.000 positivi per la prima volta dopo 28 giorni.

I dati aggiornati sui contagi di Coronavirus in provincia di Palermo riportano la situazione epidemica per tutti i comuni del territorio, eccezion fatta per Ustica.