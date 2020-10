Emergenza per l’ospedale Civico di Palermo, c’è carenza di medici. Infatti 2 medici del reparto di reumatologia sono stati spostati al reparto Covid per fronteggiare l’emergenza Coronavirus.

Secondo quanto riporta “Blogsicilia.it”, la cosa non ha fatto particolarmente piacere alla direzione generale dell ‘ azienda Arnas, di seguito le parole della presidentessa, Francesca Lo Nardo: «I due medici ci seguono da anni. Il servizio è stato affidato ad una specializzanda. Il reparto di reumatologia, già distaccato come ambulatorio al padiglione 10 , è fondamentale per 2000 pazienti che senza la prescrizione del farmaco biologico rischiano la riacutizzazione della malattia».





E ancora: «Tutti i pazienti reumatici sono malati con patologia autoimmune, fragili ed immunodepressi, che necessitano di continuità terapeutica senza interruzione, purtroppo non saranno seguiti dai medici esperti che li conoscono da anni. Depotenziando il servizio, senza quei medici, non si potranno più effettuare le terapie infusionali, essenziali alla sopravvivenza dei malati reumatici sottoposti alle suddette terapie. Dei circa 2000 malati reumatici, la maggior parte è in cura con i farmaci biologici, la cui sospensione comporta riattivazione della malattia che potrebbe causare anche danno d’organo, vanificando cosi anni di cure».