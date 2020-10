I carabinieri insieme al personale dell’agenzia delle dogane e dei monopoli hanno sequestrato apparecchi per le scommesse in una sala scommesse nel quartiere Borgovecchio a Palermo.

Secondo quanto riporta “Blogsicilia.it”, nel corso dei controlli è stato riscontrato che nella sala giochi erano collegate due postazioni per la raccolta delle scommesse, non conformi alla normativa di settore e istallato un biliardo senza la prescritta autorizzazione. Sono scattate sanzioni per 100 mila euro e il sequestro delle postazioni.





Inoltre, i militari, hanno elevato la sanzione amministrativa di 400 euro e chiusa la sala scommesse per 5 giorni per il mancato rispetto della vigente normativa anti Covid-19.