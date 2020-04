Secondo quanto si apprende da una nota del Comune, questa mattina Amap, con la collaborazione della Polizia Municipale, ha provveduto a consegnare 150 litri di igienizzante, prodotti dai laboratori dell’azienda comunale, all’ospedale Cervello. Nell’ambito delle iniziative messe in atto per fronteggiare l’emergenza Covid 19, infatti, Amap ha messo a servizio della comunità le competenze dei lavoratori che ne fanno parte e le proprie risorse tecniche per produrre un composto ottenuto miscelando acqua ossigenata, acqua distillata, glicerina e alcool, evitando così di ricorrere al mercato per l’acquisto di un bene i cui costi sono lievitati nelle ultime settimane. “Ancora una volta l’AMAP si conferma una risorsa per tutta la città e ancora una volta si conferma che Palermo sta reagendo a questa emergenza come una comunità nella quale tutti collaborano con la priorità di salvare vite umane e lenire le sofferenze di tutte le famiglie – hanno dichiarato il sindaco Leoluca Orlando e l’assessora Maria Prestigiacomo -. Questo gesto, che è stato fortemente voluto dall’Amministrazione comunale, è un piccolo modo per manifestare ancora una volta la nostra gratitudine agli operatori della sanità, che a Palermo come in Italia sono in prima fila in questo grande impegno”. “Abbiamo già provveduto a consegnare diversi litri di igienizzante alle varie partecipate del Comune – ha dichiarato l’amministratore unico di Amap, Alessandro Di Martino -. Qualora altri enti volessero ricevere il prodotto possono contattarci attraverso la mail aziendale”.