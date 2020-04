Una cerimonia religiosa in sostituzione della Via Crucis che si stava svolgendo con la partecipazione di diverse decine di persone davanti la chiesa Maria Santissima di Lourdes in piazza Ingastone a Palermo, dove erano state poste due statue di Santi e una Croce e un sistema di amplificazione, è stata interrotta ieri sera dai carabinieri della compagnia San Lorenzo. Sul posto sono intervenuti anche militari dell’Arma della compagnia speciale e del XII Reggimento Sicilia. Secondo quanto riporta Gds, gli organizzatori della cerimonia religiosa, cinque persone di età compresa tra i 20 e i 42 anni che fanno parte di una confraternita, sono stati sanzionati per violazione delle norme di contenimento della pandemia da Coronavirus.