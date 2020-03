Attraverso i microfoni di “Repubblica.it” il missionario laico Biagio Conte, in questo momento di grande emergenza legato alla diffusione del coronavirus manda un messaggio di pace e solidarietà alla città di Palermo. Il pensiero di Conte va a tutti: ai medici e agli infermieri impegnati negli ospedali, alle famiglie in difficoltà, ai poveri, ai migranti, a tutti quelli che si sentono soli e abbandonati chiusi in casa e lontani dagli affetti. “Dobbiamo lavorare a un mondo migliore, più umano, tutti uniti, facendo rete. Nessuno resti indietro”, dice Biagio Conte. Ecco il video: