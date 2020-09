Sale a sette il numero dei positivi al coronavirus presso l’Ufficio Notificazioni, Esecuzioni e Protesti della Corte d’appello di Palermo e la Uil pubblica amministrazione Sicilia torna a chiedere la chiusura immediata dei locali.

“Nel mese di settembre l’attività dell’Unep e di altri uffici – afferma il segretario generale Alfonso Farruggia, che parla di vero e proprio focolaio – è ripartita all’insegna della più totale noncuranza dell’emergenza sanitaria ancora in corso, senza tamponi rapidi per il personale come dimostrano i contagi crescenti”.

La Uilpa, come riporta “Gds.it”, ha deciso così di pagare i test da effettuare ai propri iscritti.