Scoppia la protesta nelle scuole vista l’emergenza Coronavirus, gli studenti non vogliono svolgere didattica in presenza finchè non verrà garantita maggiore sicurezza.

Secondo quanto riporta “Gds.it”, sono stati appesi diversi striscioni nei licei palermitani, per esempio al Damiani Almeyda è stato scritto “Senza sicurezza nessuna ripartenza!”.





A tal proposito ha voluto parlare anche Ana Ivanus, del coordinamento studenti medi Palermo, di seguito le sue parole: «Tornando a scuola, abbiamo trovato classi che non permettono di garantire il metro di distanza previsto; assembramenti all’ingresso e all’uscita dalle scuole; connessione Wi-Fi non funzionante; trasporti pubblici inefficienti, con mezzi che mancano, sono sporchi e al cui interno si crea assembramento. La questione del trasporto sembra non essere stata considerata affatto, eppure è un nodo centrale visto che gli studenti si muovono prevalentemente in autobus o tram».