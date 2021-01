Come riportato dal Giornale di Sicilia, questa mattina l’apertura dei negozi ha attirato i palermitani verso le strade del centro.

In via Ruggero Settimo, strada principale dello shopping cittadino, si è riversata una folla di gente nonostante il tasso di positività in Sicilia sia risultato per la seconda volta in quattro giorni il più alto d’Italia e lo spettro della zona rossa si avvicini sempre di più.





Per guardare il video, (Clicca qui)