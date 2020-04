Poca gente a passeggio, qualche sparuto jogger e alcuni rari ciclisti, un canoista da solo a pagaiare nel golfo senza anima viva: così si presentava Mondello stamattina, all’indomani del mezzo via libera ai bagni in mare per chi abita nelle vicinanze. Come riporta repubblica, nessuno sembra avere approfittato dell’apertura, complice il clima non invitante. E il panorama era molto simile a quello delle domeniche precedenti di lockdown.