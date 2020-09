Preoccupazione al call center Almaviva di Palermo.

Secondo quanto riporta “Blogsicilia.it”, dopo aver avuto notizia da parte di una lavoratrice del contatto diretto con un familiare positivo, l’azienda in via precauzionale e fino ad esito tampone, in attesa di nuove disposizioni, ha comunicato la chiusura del sito di Via Cordova e convocato con urgenza il Comitato paritetico Covid già nella tarda serata di ieri sera.