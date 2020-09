Il Comune di Palermo ha rilasciato la seguente nota in riferimento a due casi riscontrati in due asili nido:

“Sono stati chiusi due asili nido comunali – “Allodola” di Falsomiele e “Filastrocca” all’Uditore – in seguito al riscontro di positività effettiva o potenziale di adulti. In particolare, presso il nido “Allodola” un genitore ha comunicato di avere avuto contatti con persone risultate positive. Presso il nido “Filastrocca”, un dipendente comunale è risultato positivo. In entrambi i casi sono state avviate le procedure di sanificazione ed è stata chiusa la struttura, in attesa che l’ASP dia l’autorizzazione alal riapertura”.