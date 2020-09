Un caso di Coronavirus si registra nella scuola Colozza-Bonfiglio di Palermo dove un bidello è risultato positivo a pochi giorni dall’inizio delle lezioni.

La notizia, come riporta il quotidiano “Lasicilia.it”, è stata confermata dalla dirigente Valeria Catalano. Questa mattina alcuni genitori sono andati a scuola per avere notizie e chiarimenti. Sono circa 180 gli alunni che lunedì entreranno a scuola. Il plesso è stato già sanificato. “Sto facendo riunioni in videoconferenza – dice la dirigente – perché lunedì dobbiamo iniziare”.