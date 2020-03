L’emergenza legata al Coronavirus non si ferma, ma a questo vanno aggiunti il terzo, in tre giorni, al Policlinico di Palermo. Nei giorni scorsi i malviventi erano entrati in azione ripulendo gli spogliatoi dei medici del reparto di Medicina d’urgenza e quello di Chirurgia plastica; l’ennesimo raid, scrive “LiveSicilia.it”, si è verificato negli ambulatori di Chirurgia d’urgenza e Clinica oculistica. Sono stati presi di mira i distributori automatici di bevande e snack, danneggiati e saccheggiati. Gli inquirenti stanno vagliando le immagini delle telecamere di sicurezza ma, con tutta probabilità, i malviventi sarebbero entrati dalle uscite secondarie. «Gente ignobile – ha detto ieri un medico -. Dopo che ieri hanno saccheggiato la Medicina Interna di computer, stasera hanno svaligiato il nostro spogliatoio in chirurgia plastica. I più vivi complimenti perché in un momento di emergenza, in cui la gente muore perché non ci sono posti letto negli ospedali e i sanitari si ammalano perché non ci sono DPI e mascherine, ha trovato il tempo per venire a rubare nel nostro reparto. Dio vede e provvede, viva la solidarietà ai tempi del Coronavirus».