Secondo quanto riportato da “BlogSicilia”, risultano guariti, e pertanto sono stati dimessi, due dei tre bambini ancora ricoverati presso l’ospedale Di Cristina di Palermo perché positivi al Coronavirus. I piccoli hanno effettuato il doppio test del tampone che ha dato esito negativo e hanno quindi potuto lasciare il nosocomio. Nei giorni scorsi un altro bimbo era stato dimesso. Resta ricoverato un solo bambino, le cui condizioni non destano preoccupazione. Lo fa sapere all’assessorato regionale alla Salute la direzione dell’Azienda sanitaria ospedaliera Civico di Palermo. Sono stati quattro, complessivamente, i bambini infettati dal Coronavirus in Sicilia. Si tratta di due fratellini bagheresi di 3 anni e 18 mesi, – anche i loro genitori erano risultati positivi al Covid-19 – di un bambino di Marsala, e di un neonato di due mesi di Giuliana, piccolo centro del Palermitano che è stato in quarantena a casa.