Come si legge su “Gds.it” da mercoledì 9 dicembre, presso l’ospedale Buccheri La Ferla Fatebenefratelli, sarà attivo il servizio di drive in per l’effettuazione dei tamponi molecolari per il virus SARS-CoV-2.

È organizzato secondo il modello “drive-through”, senza scendere dall’auto. L’esame verrà eseguito dal finestrino.





Il servizio sarà erogato in solvenza (a pagamento) e il costo dell’esame sarà di 52,50 Euro. Il drive in è stato realizzato in un parcheggio di proprietà dell’ente, in via Anna Buccheri La Ferla 2 B. Sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle 14,30 alle 17,30. È necessaria la prenotazione.