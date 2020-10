L’emergenza Coronavirus continua a Palermo, ci sono 5 positivi al centro Astalli, struttura che ospita 25 ragazzi ed è gestita da un’associazione di volontariato che fa parte della rete territoriale del Jesuit Refugee Service in Italia.

Secondo quanto riporta “Gds.it”, uno dei giovani è ricoverato all’ospedale, mentre gli altri 4 si trovano nell’albergo Covid all’Hotel San Paolo in via Messina Marine.





Queste le parole del presidente dell’associazione, Alfonso Cinquemani: «In questo periodo avevamo un numero ridotto di giovani assistiti. Abbiamo avuto un ragazzo che non stava bene, l’Asp ha eseguito i tamponi a tutti e sono risultati positivi altri quattro. Al momento il centro diurno è chiuso mentre resta aperto il centro di assistenza per i richiedenti asilo e rifugiati. Ci sono quattro ragazzi. Abbiamo chiesto al Comune una mano visto che i nostri operatori sono in quarantena, ma ancora non abbiamo avuto risposta»