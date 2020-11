La situazione è sempre più allarmante in Sicilia per l’emergenza Coronavirus, infatti diversi ospedali sono sotto pressione.

Secondo quanto riporta “Gds.it”, a Partinico, ci sono diverse ambulanze in coda, ma secondo quanto dice il commissario straordinario per l’emergenza, Renato Costa, la situazione è sotto controllo.





Di seguito le sue parole:

“Al momento, così come risulta dopo l’opportuna ricognizione effettuata, sono disponibili quattro posti presso l’ospedale Cervello, dieci al nosocomio di Partinico, quattro al Paolo Borsellino di Marsala e dieci, attivabili ove fosse necessario, all’Ismett di Palermo”.

In più per la situazione di Partinico c’è un piano della Regione, per un incremento di 416 posti in più per pazienti gravi entro novembre.