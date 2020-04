Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, attraverso un post sulla sua pagina Facebook comunica gli aggiornamenti sulla distribuzione dei generi alimentari di prima necessità alle famiglie più bisognose della città. Di seguito le sue parole: “Oggi superato il numero di 5.000 famiglie assistite per l’emergenza alimentare. 2.500 hanno già ricevuto un buono spesa da utilizzare in oltre 30 punti convenzionati in città (ma la lista è in aggiornamento) ed oltre 3.000 assistite tramite la Centrale Unica che distribuisce beni di prima necessità quali pasta, latte, biscotti, riso, scatolame ed altro. Un impegno straordinario di fronte ad una emergenza straordinaria. E chi non ha ancora fatto la domanda potrà farla dal 20 maggio”. In basso il post: