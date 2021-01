Marco Anello, dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale, il sindaco Leoluca Orlando e l’assessore Giovani Marano hanno concordato alcune linee guida rivolte ai dirigenti delle scuole in seguito al divieto di stazionamento nelle vicinanze dei plessi scolastici.

A riportarlo è “Gds.it”.





Nella nota rivolta ai dirigenti scolastici si invita “a mettere in atto ogni possibile accorgimento utile ad evitare assembramenti dovuti allo stazionamento degli accompagnatori, in occasione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni. Per fare ciò vengono suggeriti tre strumenti, ferma restando l’autonomia degli istituti”.