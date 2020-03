“Più di 300mila casi di Covid-19 sono stati segnalati all’Oms, provenienti da quasi tutti i Paesi del mondo. La pandemia sta accelerando”. Lo ha dichiarato il direttore dell’Organizzazione mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, secondo il quale, tuttavia, “possiamo cambiare la traiettoria dell’infezione”. Come? “Attuando misure difensive come il distanziamento sociale e il restare a casa che rallentano la diffusione, ma per vincere dobbiamo attaccarlo con tattiche aggressive e mirate: testare ogni caso sospetto, isolare e prendersi cura di ogni caso confermato, e rintracciare e mettere in quarantena ogni stretto contatto”, ha aggiunto. Ghebreyesus ha anche sottolineato che “il personale sanitario può svolgere efficacemente il proprio lavoro solo quando può lavorare in sicurezza. Continuiamo a ricevere notizie allarmanti da tutto il mondo di un gran numero di contagi tra gli operatori sanitari. Anche se facciamo tutto il resto nel modo giusto, se non diamo la priorità alla protezione degli operatori sanitari, molte persone moriranno perchè l’operatore sanitario che avrebbe potuto salvare loro la vita è malato”.