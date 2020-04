Per l’Oms “non è il momento di allentare le misure” per sconfiggere il coronavirus. Lo ha detto Hans Henri P. Kluge, direttore regionale dell’Organizzazione mondiale della sanità per l’Europa insistendo: “Anzi, bisogna raddoppiare e triplicare i nostri sforzi”. Seppure si registrano “segnali positivi registrati in alcuni Paesi”, Kluge in conferenza stampa virtuale da Copenaghen ha definito la situazione nel continente ancora “molto preoccupante”. Nell’Unione Europea i contagi continuano ad aumentare, portando il numero totale di casi confermati a 687.236 fino a questa mattina, con 52.824 decessi.