L’operatrice sanitaria in servizio al Cer delle scuole Rodari di Verona non è l’unica positiva. Ci sono anche due bambini – sui 39 frequentanti il centro estivo di Borgo Venezia – contagiati. Lo scrive oggi il Corriere del Veneto. Ed ora l’Usl Scaligera sta già provvedendo in queste ore a un secondo «giro» di tamponi, che coinvolge tutti i familiari dei bambini.